A l’escola des de l’habitació

L’escola andorrana de segona ensenyança d’Ordino ha comunicat als pares i mares que els alumnes reprendran aquest dilluns les classes a través de la plataforma virtual de reunions Zoom. El centre ordinenc és un dels primers en posar en marxa una iniciativa encaminada a que els estudiants no perdin el ritme del curs.

Aquest migdia els tutors han informat els alumnes dels procediments i consignes a seguir per treballar en línia. A partir de les 14 hores els estudiants seguiran els horaris habituals de les classes, de manera que hauran d’estar pendents dels seus correus electrònics i de l’eina Showbie per rebre les instruccions de l’àrea que pertoqui. Els alumnes podran contactar amb els professors en les franges horàries que tenen en el seu horari habitual per participar de la classe i resoldre dubtes. Val a dir que els tutors o tutores avisaran a les famílies en cas que algun alumne no porti al dia la feina encomanada.

Altres centres educatius del país estan implementant també iniciatives tecnològiques similars perquè cap alumne es quedi enrere en el curs. En aquest sentit, la ministra d’Educació, Ester Vilarrubla, té previst tractar aquest tema aquest dilluns amb els responsables dels tres sistemes educatius.