L'esllavissada a la Portalada ha costat, per ara, més de 281.000 euros

Al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) han sortit publicades aquest dijous les partides directes de caràcter d'emergència que s'han hagut d'invertir a causa de l'esllavissada de l'estiu passat a la zona de la Portalada, que sumen un total de 281.775,06 euros dividits en quatre empreses.

Segons el BOPA, el Govern ha destinat 183.580,18 euros a l'empresa TP Unitas, 13.519,90 euros a Aerco, i 7.279,66 euros a Multiserveis Copríncep. Tot i que el BOPA no detalla els conceptes de cada una de les partides, sí que indica que, per aquestes tres empreses, són per l'adjudicació definitiva dels treballs d'emergència efectuats fins a finals de novembre a la CG1, a la zona de la Portalada.

Pel que fa als 77.395,32 euros adjudicats a Euroconsult, el Butlletí Oficial del Principat detalla únicament que és l'adjudicació definitiva dels treballs d'assistència tècnica d'emergència efectuats fins a finals de novembre a la CG1.

Cal recordar que el 31 de desembre la comissió encarregada de fer el seguiment de la zona de la Portalada va retornar al nivell 2 de vigilància tot i que els responsables dels ministeris d'Interior i d'Ordenament Territorial, a més dels geòlegs, continuen portant a terme les tasques de seguiment constant a la zona.