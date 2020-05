Els esportistes expedientats demanen disculpes

Joan Verdú i Cande Moreno són els dos esportistes de l'equip nacional d'esquí que han estat expedientats pel ministeri de Cultura i Esports després de constatar que els professionals van participar en una festa privada el passat cap de setmana. A través del seu compte de Twitter, Verdú ha reconegut ser una de les persones que va assistir a la celebració i ha volgut demanar disculpes per la irresponsabilitat. "Voldria disculpar-me públicament per la meva conducta poc solidària i poc respectuosa en aquests moments tan difícils i complicats pel nostre país. Ha estat un acte irreflexiu i irresponsable", detalla en una publicació.

El Govern va assegurar aquest dissabte que aquesta mena d'actuacions per part dels esportistes que formen part del Programa d'Alt Rendiment (ARA) contravenen "el principi de responsabilitat i exemplaritat signat que han de mantenir els esportistes, que a més estan becats per l'Estat". Aquest toc d'atenció per part de l'executiu significa que els esportistes tampoc podran gaudir de l'entrenament previst en la primera fase d'obertura de les activitats esportives.