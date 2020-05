Els establiments no poden prendre la temperatura corporal als clients sense consentiment

Una de les imatges que s'ha vist en altres països és la de prendre la temperatura a les persones abans d'accedir a establiments, de la mateixa manera que passa a Andorra a l'entrada d'alguns supermercats. Ara bé, aquesta mesura al Principat requereix sempre el consentiment del client. Segons publica l' Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), prendre la temperatura corporal de clients per tal de permetre'n l'entrada a establiments comercials i a allotjaments turístics no és legítim perquè entra en conflicte amb la normativa andorrana de protecció de dades.

Segons l'APDA, es tracta d'una mesura il·lícita que no s'empara en cap norma legal i suposa un tractament de dades desproporcionat. Tal com preveu la llei de protecció de dades, la presa de temperatura només serà legítima si es disposa del consentiment exprés de la persona afectada o bé es tracta d'una obligació legal concreta imposada per l'autoritat sanitària. En aquest sentit, des de l'APDA informen que després d'analitzar la normativa que ha emès el ministeri de Salut durant les darreres setmanes, no han trobat cap menció concreta a una obligació dels comerços o establiments turístics a controlar la temperatura de la seva clientela.

D'altra banda, sí que afirmen que hi ha mencions a què els empresaris han de controlar que els seus treballadors no presentin símptomes de coronavirus. Per tant, després d'analitzar proporcionalment la mesura, l'APDA conclou que la presa de temperatura corporal dels clients resulta incompatible amb la normativa andorrana de protecció de dades i només podrà dur-se a terme si es disposa del consentiment de la persona interessada.