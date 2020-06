Les estacions, amb la mirada posada en els protocols de seguretat

Les estacions treballen per obrir portes entre finals d'aquest mes de juny i principis del mes de juliol. Un dels grans reptes serà tenir-ho tot a punt des del punt de vista dels protocols de seguretat per garantir mesures de prevenció per evitar el contagi per coronavirus de treballadors i clients.

Vallnord-Pal Arinsal

A Vallnord-Pal Arinsal ultimen els protocols que s’hauran d’implantar tenint en compte, tal com assenyalen, que la situació va variant i que hi pot haver modificacions. Pel que fa a la restauració (cal recordar que el Xiringuito ja ha obert aquest cap de setmana) s’ha establert que tots els treballadors hauran d’anar amb mascareta i, en la mesura del possible, es fixarà un punt d’entrada dels clients i un de sortida. Les taules estan separades, tal com s’ha establert per al sector de la restauració, un metre i mig i s’han augmentat els torns de desinfecció a cada taula, tenint en compte que caldrà una “especial cura” de la neteja. També han eliminat, en la mesura del possible, les cartes físiques i hi haurà un codi QR que el client podrà escanejar per consultar els plats i les begudes des del seu mòbil. De fet, aquesta mesura ja ha estat operativa al Xiringuito.

Pel que fa a les activitats que s’obrin a partir del 27 de juny, s’ha establert que el personal anirà equipat amb mascaretes FFP2, amb guants i que disposaran de productes de desinfecció. Quant als serveis sanitaris, la previsió és que estiguin disponibles i la intenció és tenir “molta cura pel que fa les neteges i desinfeccions”. Per això, destaquen, s’augmentaran tots els torns de neteja.

Grandvalira

Des de Grandvalira exposen que han treballat per poder oferir als clients la màxima seguretat sanitària, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries. Així, l'equip estarà equipat amb mascaretes i guants en tot moment. Es desinfectarà assíduament les zones comunes i de contacte freqüent així com el material usat per a la pràctica de les diverses activitats. A més, serà obligatori l'ús de mascareta per part dels clients i en certs espais també l’ús de guants. S'han senyalitzat tots els punts on proveir-se de gel hidroalcohòlic, màscares i guants d'un sol ús sense cap cost per al client. S'han instal·lat mampares de protecció als punts d'informació. I evidentment es vetllarà pel distanciament social i es limitarà l' aforament en cadascuna de les activitats o serveis. Als restaurants, el personal disposarà d'un equip de protecció individual (EPI). Es vetllarà pel distanciament social i es marcaran circuits per garantir la mobilitat. A més, les cartes seran digitals amb QR i canal de reserves en línia. I s'han instal·lat caixes per a pagaments en efectiu, ja que recomanen pagar, sempre que es pugui, amb targeta de crèdit.

Naturlandia

El director de Naturlandia, Xabier Ajona, destaca que un dels "problemes" és que les premisses van canviant "cada setmana" i, per tant, cal que es vagin adaptant constantment. En aquest sentit, destaca el fet que caldrà veure quines són les normes finals amb les quals han d'obrir portes a principis de juliol i, també, que un cop obertes aquestes mesures poden anar modificant-se. El que sí que tenen clar és que caldrà incidir molt en el distanciament social i en la desinfecció. Els treballadors ja han fet unes primeres formacions per incidir molt especialment en aspecte com l'ús de la mascareta, el distanciament social i la higiene. De manera paral·lela, explica Ajona, s'està treballant en la gestió de les cues, en "noves maneres de distribuir la gent" de tal manera que els grups que no siguin els familiars mantinguin entre si una distància. També es busquen "nous emplaçaments" per a les terrasses dels restaurants perquè hi hagi un major distanciament entre les taules. El director de Naturlandia també destaca que caldrà que hi hagi dispensadors de gel hidroalcohòlic en diferents punts i que caldrà treballar la senyalització de les mesures establertes. Conclou que la feina que s'està fent s'emmarca en el treball fixat pel clúster d'esports per determinar unes mesures comunes per al sector i que sigui validat per les autoritats sanitàries.