Si ets estranger oblida’t d’entrar a Espanya per anar a una segona residència

El Govern espanyol ha aprovat un decret en virtut del qual, fins a nova ordre i mentre duri l’alerta sanitària, els estrangers tindran prohibida l’entrada amb l’argument d’anar a una segona residència. La norma, entrarà en vigor aquest divendres, indica literalment que “els estrangers propietaris d’habitatges a Espanya no podran viatjar” i matisa que “el sol fet de posseir un habitatge no acredita la residència a Espanya”.

El decret afecta a tots els estrangers, evidentment també als andorrans, que tenen una segona residència a l’estat veí del sud, ja sigui vocacional, ja sigui la casa familiar al poble. De fet, els mateixos espanyols tampoc poden anar a les segones residències si aquestes es troben fora de la província o regió sanitària on viuen.

El text afecta també als residents espanyols que viuen a Andorra. Fins aquest divendres poden entrar al regne d’Espanya sense restriccions de mobilitat, cosa que xoca amb el fet que la resta de compatriotes només poden moure’s per la seva província o regió sanitària, segons el cas. A partir de divendres qualsevol resident espanyol podrà seguir anant al seu país però tindrà l’obligació de confinar-se durant 14 dies. Una mesura idèntica (un aïllament de dues setmanes) s’aplica a Andorra per aquelles persones que entren per les fronteres de França o Espanya, excepte transportistes, treballadors transfronterers, personal sanitari i casos justificats.