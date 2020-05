Una empresa estrangera finançaria la participació d’Andorra a Eurovisió

“Després de tants dies tristos per culpa de la pandèmia, necessitem una notícia alegre”, assegura Susanne Georgi, l’última persona que va representar el país al concurs musical. I és que per molts, la tornada d’Andorra a Eurovisió seria tota una sorpresa. Al 2009, el Principat deia adeu al certamen per falta de pressupost, però les coses podrien canviar en la pròxima edició gràcies a l’ajuda d’un donant estranger. Segons revela a l’ ARA Andorra la cantant resident al Principat d’origen danès, “a l’octubre de l’any passat vaig presentar la proposta en una reunió presencial on hi havia el cap del Govern, Xavier Espot, el director d’Andorra Difusió, Xavier Mujal, i els inversors del projecte. Des d’aleshores que espero una resposta, però em diuen que de moment no em poden donar un no, però tampoc un sí”.

Malgrat que ha passat més de mig any d’ençà d’aquesta suposada trobada, Susanne assegura que “ la companyia segueix interessada en patrocinar el retorn d’Andorra a Eurovisió”. Sobre la identitat de l’empresa dona pocs detalls: “Vull ser diplomàtica i considero que si s’arribi a un acord, ha de ser el Govern o la televisió qui faci públic el nom de la companyia”, però puntualitza que “no es tracta d’una empresa ni espanyola ni danesa, però és d’un país gran i important d’Europa”.

Lamenta que “un banc o una companyia del país no financi la presència d’Andorra a Eurovisió, com ho fan amb el bàsquet, ja que és una oportunitat de promoció única perquè els espectadors d’arreu del món posin Andorra al mapa”. La darrera participant del Principat entén que ara mateix la situació requereix altres prioritats però no entén perquè el Govern es nega a pronunciar-se “si no li costaria un euro”. També recalca que lluita pel país, perquè ella ja va tenir el seu moment, i que la seva proposta “donaria veu a altres cantants andorrans”.

Susanne afirma que la seva participació a Eurovisió va ser d’uns 150.000 euros, “de les més baixes de la història d’Andorra”, una xifra assequible per a un patrocinador. En aquest sentit, la cantant ha posat d’exemple San Marino, que “des de fa anys utilitzen aquesta fórmula, la de buscar donants fora, per ser presents a Eurovisió”. Segons Susanne, fa tres anys que la delegació d’aquest petit país l’ajuda perquè Andorra torni als escenaris europeus.