L'estratègia d'hivern: una assegurança pels turistes que cobrirà la repatriació i les despeses mèdiques

El Govern ja té enllestit el protocol de cara a la temporada d'hivern per tal d'oferir Andorra com un destí segur, tant pels turistes com per als residents. Tal com ha recordat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, es farà un cribratge periòdic del 40% de la població, en el qual s'inclou el 100% del personal que treballa en els sectors del turisme i el comerç, que suposarà la realització de fins a 14.500 tests ràpids voluntaris per setmana. Així, aquells turistes majors de 6 anys que arribin al Principat per pernoctar durant tres nits o més, a excepció dels que arribin d'Espanya, França i Portugal, hauran de presentar una prova PCR o TMA negativa amb un màxim d'antiguitat de 72 hores si volen ser admesos en els allotjaments. Un dels principals factors que el Govern creu que afavorirà l'arribada de visitants serà que tant el preu de les nits d'hotel com el dels forfets de les estacions d'esquí, inclouran una assegurança d'un preu inferior als 0,50 euros que cobrirà la repatriació d'un cas positiu (sigui ell sol o vagi acompanyat per la família), les despeses mèdiques i hospitalàries en cas que fos necessari, i el reemborsament de les nits d'hotel o els dies i classes d'esquí que no es puguin gaudir.



Martínez Benazet ha indicat que la repatriació dels casos positius es durà a terme tant en casos lleus com greus, a excepció d'aquelles persones que requereixin ventilació mecànica. Si el virus segueix la tendència actual, ha dit, l'hospital gaudirà de suficient capacitat per acollir els eventuals ingressos que es puguin produir. En aquest cas, aquestes assegurances no discriminaran per nacionalitats, és a dir, també se'n podran beneficiar els visitants d'Espanya, França i Portugal. Malgrat que no ho ha assegurat al 100%, la ministra de Turisme, Verònica Canals, ha assenyalat que és possible introduir la possibilitat de contractar un forfet o una estada en un hotel sense haver de pagar el suplement de preu que inclou l'assegurança.



De cara a l'inici de la temporada, els camps de neu hauran de continuar implementant totes les mesures necessàries per evitar la propagació del virus que demani en cada moment la situació sanitària, però també hauran de dimensionar els espais d'espera; instal·lar dispensadors de gel hidroalcohòlic a les entrades i sortides d'espais tancats; prioritzar els pagaments i les gestions en línia, i reduir la capacitat de les cabines i remuntadors al mateix percentatge que estigui vigent en el transport públic, que actualment se situa en el 75%. Canals ha reconegut que la situació serà "molt evolutiva" però caldrà adaptar-se perquè "el volum de turistes que arriben a l'hivern sol ser molt important". D'aquesta manera, els protocols també fixen que tots els grups escolars que viatgin a Andorra durant les setmanes blanques hauran d'acreditar proves PCR o TMA negatives, amb indiferència del país de procedència i a partir dels 6 anys perquè "com més petit és un infant menys contagiós és", ha apuntat el ministre de Salut.



Entre altres de les mesures preses, Canals ha anunciat que s'impulsarà l'elaboració i publicació d'un butlletí setmanal (en diversos idiomes) que anirà adreçat al turisme i a les agències de viatges que serviran per donar a conèixer els protocols que caldrà aplicar cada setmana. A més, també es farà una publicació setmanal de les dades de referència internacional en quatre idiomes diferents per tal de conèixer la situació epidemiològica del Principat. Per últim, ha apuntat que al llarg de la primera setmana de desembre es farà pública la nova campanya de comunicació, que "serà el mateix que vam fer de cara a l'estiu", ja que anirà enfocada a tots els països en funció de la mobilitat permesa, però, a banda, hi haurà una campanya específica pels mercats espanyol i francès.