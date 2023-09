Estrenar curs de cap a peus

Ja tens tot el material escolar que necessiten els teus fills per encarar el nou curs escolar? Si encara et falta alguna cosa, Pyrénées Andorra disposa de tots els articles per omplir la motxilla d'escola i des d'ara, a la secció de moda del centre comercial també tens al teu abast tota la moda infantil per vestir els teus fills en aquest primer trimestre de curs.

Sabates, calçat esportiu, pantalons, jerseis d'entretemps, dessuadores, camises, samarretes, xandalls i un llarg etcètera són els articles que et trobaràs a la segona planta de Pyrénées Andorra perquè els teus fills no només estrenin material escolar. Pyrénées Andorra desitja que la teva filla o filla estreni curs de cap a peus.

Promoció especial de 2x1 en creps dolces a Pyrénées Andorra

I això no és tot! Per la compra igual o superior a 50 euros en moda infantil, Pyrénées Andorra t'ofereix un 2x1 en creps dolces de La Bohème perquè recuperis forces després d'una estona de compres.