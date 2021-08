Èxit d'inscripcions als estudis de l'INEFC a la Seu

Andorra la VellaBona acollida per als nous estudis que l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) oferirà a la Seu d'Urgell. Així, tal com informa Ràdio Seu, el nou grau de ciències de l'activitat física (CAFE) especialitzat en esports de natura, que esdevindrà la primera carrera universitària presencial que es pot cursar a l'Alt Pirineu i Aran, ha rebut un total de 567 sol·licituds, una xifra que supera les 40 places de què es disposarà en aquesta primera promoció. A més a més, d'aquestes peticions, 140 aspirants l'han apuntat com a primera preferència. Tot plegat ha fet que la nota de tall per accedir-hi sigui enguany força alta: 9,646.

Des de la institució educativa fan una valoració molt satisfactòria d'aquestes xifres assolides, que de fet han superat les previsions que es tenien.

Segons informen des de Ràdio Seu, l'Institut Nacional d'Educació Física ha recordat que, aquests primers cursos, les classes teòriques es faran en aules de l’edifici del Centre Cultural Les Monges, mentre que les pràctiques es faran en espais i instal·lacions d’entitats col·laboradores, entre elles l'ajuntament de la Seu, a més d'estacions d'esquí i indrets naturals a l'entorn de la ciutat. A partir del curs 2023-24, s'espera que ja es disposarà d’instal·lacions pròpies amb un nou edifici al nucli urbà de la capital urgellenca.