Èxit dels patinets elèctrics a Sant Julià: més de 2.100 desplaçaments en tres mesos

Sant Julià de LòriaEl 18 de desembre passat el comú de Sant Julià de Lòria va iniciar una prova pilot de micromobilitat amb patinets elèctrics de la mà de l'empresa Muvif. Amb aquest projecte, la voluntat de la corporació era poder recollir una bona base de dades que englobés els circuits que fan els ciutadans, la durada dels trajectes o les ubicacions on es deixen els patinets un cop finalitza el temps d'ús, amb l'objectiu final de reduir la petjada de carboni a la parròquia. Passats aquests tres primers mesos, Muvif ha sol·licitat un altre mes de pròrroga, previst en el contracte inicial, per continuar recollint dades i hàbits de la ciutadania, i serà a mitjan d'abril quan el comú valori si es dona continuïtat permanent al projecte seguint els processos legals pertinents.

29 Viatges de mitjana mensual

Al llarg d'aquests primers tres mesos, s'han donat d'alta 452 usuaris, que han fet 2.412 reserves. Segons detalla l'empresa, la concreció de viatges ha estat pròxima al 95%, aconseguint un total de 2.316 desplaçaments. D'aquest total, un 8% l'ha realitzat personal de Muvif durant les tasques logístiques de recol·locació i canvis de bateria. Així doncs, excloent la feina dels operaris, el nombre total de viatges per part de la ciutadania ascendeix fins als 2.130 i, si s'extrapola aquesta xifra als 72 dies que porta vigent el servei, s'obtenen uns 29 viatges de mitjana mensuals.

Les franges horàries de més utilització han estat en un 30% de les 12 del migdia fins a les 18 hores, i en un 35% de les 18 hores fins a la mitjanit. Els trajectes amb més regularitat o aparcaments han estat a la Universitat d'Andorra (UdA), el River Centre Comercial, el Camp Gran i la Borda del Jaile. Tot i això, també s'han pogut observar moviments entre parròquies, especialment en direcció a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.

Segons ha explicat Carles Capella, assessor de la companyia, un cop es va iniciar la prova pilot "vam tenir una allau d'altes molt gran", malgrat que cal assenyalar que els primers quinze dies de funcionament no suposaven cap cost per l'usuari. La sorpresa va ser que, a partir de gener, i especialment durant el mes de febrer, amb les tarifes i subscripcions ja aplicades, es va viure un constant creixement tant pel que fa al nombre d'altes com en el nombre de viatges. Aquesta situació pren especial importància tenint en compte que Muvif ha estat l'empresa que ha implementat per primera vegada a Andorra un sistema de 'sharing' de patinets elèctrics.

De cara a les pròximes setmanes les previsions també "són molt bones". Tot i que actualment el 78% dels dispositius registrats a l'aplicació mòbil per gaudir del servei són andorrans, des de Muvif s'assenyala que, amb la relaxació de les restriccions a la mobilitat i l'arribada de turistes al Principat, les dades es poden "triplicar sense cap mena de dubte". I és que, segons Capella, "sabem que és un sistema que, a nivell turístic, atreu molt".