Èxit en l'emissió del capítol de Masterchef a Andorra amb més d'un milió d'espectadors

Andorra la Vella"Jo semblava un ocell entre les muntanyes d'Andorra", aquesta és la valoració d'un dels concursants del programa Masterchef i que ha format part del capítol gravat al Principat. L'emissió ha resultat tot un èxit, amb un 9,9% de quota de pantalla a Espanya i fins a 1.138.000 espectadors que van seguir el programa en directe a TVE.

El programa ha comptat amb comensals especials procedents de diferents àmbits. L'esquiador olímpic Joan Verdú i el pilot de Dakar Albert Llovera són dos dels esportistes d'elit andorrans que no s'han volgut perdre l'oportunitat de participar en un programa d'aquestes característiques, així com els pilots de MotoGP i residents a Andorra, Aleix i Pol Espargaró, i el youtuber Guillermo Díaz, més conegut com a Willyrex.