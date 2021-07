Una exposició permanent de flora i fauna al nou espai de l'oficina del parc de Sorteny

OrdinoL'oficina d'informació del parc natural de la vall de Sorteny s'amplia amb una nova sala que acull una exposició permanent de fotografies de flora i fauna, així com dues pantalles amb audiovisuals sobre els principals valors de la vall. El nou espai, d'uns 25 metres quadrats, s'anomena 'In Naturam', s'accedeix per la part de darrere de la caseta -ubicada a la canya de la Rabassa- i dona a conèixer al visitant les diferents espècies i la biodiversitat del parc.

Segons explica el comú d'Ordino aquest dimarts en un comunicat, gran part del material que s'exposa s'ha pogut recuperar del Centre de natura de la Cortinada amb nova informació sobre la declaració d'Ordino com a Reserva de la Biosfera, on s'aprofita per explicar el significat d'haver rebut aquesta distinció.

Els guies del parc utilitzaran aquest espai com a recurs didàctic per a les visites escolars, encara que també es pot visitar de forma lliure fins al setembre de dilluns a diumenge entre les 8.30 i les 16.30 hores.