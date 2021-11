Familiars i amics de José Pereira es concentren per protestar per l'alliberament d'un dels implicats en l'assassinat

Andorra la VellaFa 10 anys, el 10 de novembre de 2011, va ser notícia...

Desenes de familiars i amics del jove assassinat a la benzinera de Santa Coloma el passat mes d'octubre, José Pereira, s'han concentrat aquest dijous al vespre per protestar contra l'alliberament d'un dels residents peruans implicats en l'assassinat. La mare del difunt ha explicat que es manifesten 'perquè es faci justícia' i per expressar que no estan d'acord amb l'alliberament. També ha volgut protestar pel fet que el jove que va marxar abans de l'assassinat no demanés socors i no hagi volgut parlar com a testimoni.

Familiars i amics de José Pereira s'han reunit aquest dijous davant de la Batllia amb les samarretes escrites 'Todos con Jose', i sota la pancarta 'Només volem justícia'. Han protestat per l'alliberament d'un dels resident peruans implicats en la baralla, i han reclamat que 'només el van empresonar per fer-nos callar, i ara ja l'han deixat anar'. Un dels temors de la mare de Pereira, Isabel Fernández, és què passarà si el noi alliberat marxa d'Andorra.

D'altra banda, també ha protestat pel fet que el jove de Santa Coloma que anava amb Pereira i que va marxar de la baralla abans de l'assassinat, no demanés socors i no hagi volgut testificar ni dir res del que va passar.