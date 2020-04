Les farmàcies vendran un màxim de dues mascaretes per persona

El ministre de Salut, Joan Martinez Benazet, ha recordat un cop més que en el moment que es dugui a terme el desconfinament de forma esglaonada, el més probable és que l'ús de mascaretes sigui obligatori per sortir al carrer, no tant per protegir-se a un mateix sinó a la resta. En aquest sentit, ha demanat que aquelles persones que en necessitin una, en facin l'adquisició amb prudència i responsabilitat; del contrari, si se'n fes una compra abusiva, es podria col·lapsar les oficines de farmàcia que està previst que en serveixin un màxim de dues per persona, amb un preu regulat i sense cobertura de la CASS.

D'altra banda, el titular de Salut ha deixat constància que els infectats del Cedre estan totalment aïllats de la resta d'interns. Benazet ha explicat que "s'estan prenent fortes mesures de seguretat perquè no hi hagi cap mena de contacte".