La febre de l'or blanc

Que nevi a Andorra tampoc hauria de ser motiu de sorpresa, però que ho faci a l'Octubre pot tornar-se emocionant fins i tot pels que estan acostumats a veure les muntanyes del país vestides de blanc.

Són molts els que han enviat imatges a la família que viu a Catalunya, o han compartit a les xarxes socials fotos que, si fos novembre -i per descomptat desembre o gener- ens semblarien del tot normals, però que tot just sortint de l'estiu han resultat 'extraordinàries'. A Ransol, per exemple, no nevava així en un mes d'octubre des del 1992.

El Servei Meteorològic Nacional ha anunciat aquest dissabte que la borrasca Àlex seguirà portant nevades a cotes baixes a la tarda de diumenge, seguint la dinàmica de "matí amb clarianes i neu a la tarda". Els aficionats a la neu ja es poden anar preparant perquè els models meteorològics a mitjà termini auguren de nou una forta nevada a partir de l'11 d'octubre al Pirineu.