FEDA estrena web

Andorra la VellaAmb la voluntat de transmetre el dinamisme i transformació que viu FEDA també en les seves seus digitals, els webs del grup estrenen des d'aquest dijous nova imatge d'entrada actualitzada, incloent-hi www.feda.ad, però també els espais de FEDA Ecoterm, FEDA Solucions i FEDA Cultura. La renovació s'estén a més a altres elements a banda dels continguts de portada, com els menús principals, o els peus de pàgina.

Es tracta d'una actualització amb petits però importants canvis per millorar l'experiència de navegació de l'usuari. Hi destaquen els nous continguts d'interès, l'actualitat del grup i la proposta de valor afegit que promou a través de la implicació i el compromís amb la transició cap a les energies renovables, la sostenibilitat i l'impacte positiu en la societat i economia andorranes. D'aquesta manera, s'ha apostat per un disseny net i modern, donant pes a la informació visual i als continguts dinàmics, que s'interrelacionen entre les diferents pàgines, les quals alhora mantenen la seva identitat diferenciada a www.fedaecoterm.ad, www.fedasolucions.ad i www.fedacultura.ad.

La redefinició inclou un nou accés als continguts d'actualitat i una estructura amb millor usabilitat centrada en l'usuari. Es tracta d'una primera fase que tindrà continuïtat a mitjà termini amb un canvi més profund dels espais digitals del grup. Mentrestant els clients de FEDA i qualsevol altre visitant a les pàgines continuarà trobant els elements principals, com l'oficina virtual, la informació per a particulars i empreses, les últimes notícies i dades d'utilitat. També s'hi trobaran, d'una manera més endreçada i visual, les informacions relatives a les xarxes de calor i fred, l'app Mou_T_B, els carregadors per a vehicles elèctrics i les iniciatives culturals i del MW Museu de l'electricitat.