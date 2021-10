La Federació d'Handbol presenta la quarta edició del Trofeu Escolar Pyrénées

Andorra la VellaLa Federació d'Handbol i el Grup Pyrénées han presentat, aquest matí, la quarta edició del Trofeu Escolar d'Handbol Pyrénées. El president de la FAH, Gerard Pifarré, ha recordat que "a causa de l'aturada que ens va provocar la pandèmia, l'any passat no el vam poder celebrar". No obstant això, Pifarré ha afegit que "enguany no ho concentrarem tot en un sol dia, sinó que ho farem en una primera trobada que serà aquest dilluns i una segona que la realitzarem a principis de 2022, per tal d'evitar que hi hagi grans acumulacions de nens".

A més a més, el president de la FAH ha volgut "agrair que una empresa de renom com és Pyrénées ens doni suport en aquesta aventura per acostar l'esport als més joves". Mostra d'això, és el patrocini que el grup empresarial andorrà té en les samarretes que portaran els participants.

Està previst que dilluns vinent, entre les deu del matí i l'una del migdia, uns 110 infants provinents de l'escola Janer participin en aquest trofeu. Es tracta d'una competició lúdica i educativa, "i la seva principal característica és que no es compten els gols, ja que no té aquesta finalitat", ha recalcat Pifarré.

Per part del grup Pyrénées, el responsable de màrqueting de la secció d'esports, Miquel Escayola, ha destacat que "pel grup Pyrénées és molt important poder participar en iniciatives que permetin acostar l'esport als més joves, com és aquesta activitat en què treballem conjuntament amb la Federació d'Handbol".