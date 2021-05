Finalitza el termini per cobrir vuit places de policia amb 47 sol·licituds

Andorra la VellaLa policia ha tancat el termini de presentacions de sol·licituds per accedir a alguna de les vuit places que hi havia vacants al cos corresponents a la 56a promoció. Així, segons informen les autoritats, s'han presentat un total de 47 persones a les proves, de les quals 10 són dones i 37 homes. El consell de ministres va donar llum verda a la convocatòria a finals de febrer, i tenia com a data límit aquest divendres, 7 de maig, a les 13 hores. Cal destacar que els requisits per tal d'accedir a alguna de les places feien referència a tenir la nacionalitat andorrana, estar lliure d'antecedents penals, i mesurar, com a mínim, 1,60 metres en el cas de les dones i 1,65 metres en el cas dels homes. Les persones que finalment siguin escollides es formaran durant un any i, posteriorment, hauran de superar un període de prova al cos de dotze mesos.