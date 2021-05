Fins a sis quilòmetres de cua per entrar al país

Andorra la VellaUn nou dissabte de retencions en l'entrada al país per la frontera del riu Runer. Així, tal com ha informat Mobilitat, si bé les retencions s'han produït al llarg de tot el matí en sentit nord, el màxim s'ha registrat pels volts de les dotze del migdia, quan hi havia un total de sis quilòmetres de retencions a la N-145 per entrar a Andorra per la frontera del riu Runer i un quilòmetre d'entrada a Sant Julià de Lòria en sentit nord.

Ha estat a partir de les onze del matí quan s'han començat a registrar les retencions més importants, ja que en aquell moment la cua era de tres quilòmetres a la N-145. Uns problemes per circular amb fluïdesa que han arribat al punt àlgid a les dotze del migdia, amb sis quilòmetres, com s'ha esmentat. A hores d'ara les retencions arriben a un quilòmetre.