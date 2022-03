Una fira de la xocolata pels carrers de capital per donar la benvinguda a la Pasqua

Andorra la VellaAndorra la Vella ha presentat aquest dimecres la primera edició del 'Xocofest', un esdeveniment de nova creació que tindrà lloc del 8 al 18 d'abril i que té com a finalitat engrescar i proposar activitats a la població local i als turistes abans de la celebració de Pasqua. La idea és que la iniciativa es consolidi amb el pas del temps i que se celebri any rere any a la parròquia com ja va succeir en el cas del Poblet de Nadal.

L'esdeveniment, que se celebrarà a l'antiga caserna dels bombers, va adreçat a tota mena de públics, ja que incorpora activitats tant per a les famílies com per als adults. Segons ha explicat la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, la ubicació s'ha escollit "perquè entenem que és un punt atractiu" tenint en compte la proximitat d'aquesta zona amb l'eix comercial.

El nou projecte, a més, també coincideix amb la celebració de l'Andorra Sax Fest i, per tant, representa "un complement més d'activitats de la parròquia d'Andorra la Vella". De fet, Marsol ha exposat que després d'aquests dos anys de pandèmia "és moment de tornar a sortir al carrer, tornar a fer festes i presentar noves activitats".

Així doncs, tal com ha detallat la consellera de Desenvolupament Estratègic i Comercial i de Projectes Participatius, Meritxell López, durant els dies del 'Xocofest' es podrà visitar el Mercat del Cacau (de les 17 a les 21 hores); participar en activitats de cuina relacionades amb la xocolata; fer tastos i maridatges o tallers de tatuatges i de cosmètica amb cacau, i gaudir de música en directe amb grups del país, teatre infantil, conta contes i espectacles itinerants de màgia.

La inauguració oficial tindrà lloc el divendres vinent, 8 d'abril, a partir de les 19 hores, quan es donarà el tret de sortida a una xocolatada popular i a un concert de la mà de 'The Soundsets'. López, a més, ha afirmat que una de les activitats més destacades de l'esdeveniment se celebrarà el 16 d'abril a partir de les 17 hores, quan es crearà amb xocolata el logotip de la parròquia en gran format i els assistents podran endur-se un bocí.

Paral·lelament, la consellera també ha informat de la implicació del sector comercial gràcies a una iniciativa impulsada per part de l'Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres. Sota el nom 'Emporta't el premi de l'ou daurat', 60 establiments del barri sortejaran premis mitjançant uns codis QR que estaran exposats als aparadors dels negocis.