'First', el primer Show Dinner d’UNNIC

Andorra la VellaUNNIC estrenarà aquest divendres i dissabte una de les seves propostes més especials. Es tracta de ‘First’, el primer espectacle del Show Dinner de la instal·lació, que consistirà en un seguit d'actuacions que contindran diferents vessants artístics com el cant i el ball, però també altres de més circenses com són les acrobàcies i altres varietats.

Cal ressenyar que es tracta d'un espectacle únic, atès que s’ha desenvolupat de manera exclusiva per a UNNIC. Així doncs, les dues hores i mitja de durada, entre les nou i dos quarts de dotze de la nit, seran irrepetibles, atès que la companyia només farà ‘First’ fins a finals d'abril.

Pensat per a persones majors d'edat, l’espectacle estarà acompanyat d'un menú, a 80 euros, amb una gran varietat de plats: des de l'aperitiu amb la tartaleta de calamars, passant per l'entrant que serà una crema de tomàquet en branca, amb tàrtar de gamba, escuma de burrata i guacamole, i també ou a baixa temperatura amb sopa fumada de pescador. El plat principal serà bacallà confitat amb samfaina de cítrics i secret ibèric amb pasta tartufata, mentre que les postres es basaran en una crema de rovell torrat amb ametlla.

Els comensals tindran també l'oportunitat d'afegir-hi la bodega amb una espectacular selecció de vins i licors feta pels experts d’UNNIC per 30 euros més. L'accés serà únicament sota reserva prèvia i hi haurà dos passis per setmana, el divendres i el dissabte, sempre en el marc del Show Dinner.