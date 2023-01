Fruits secs de tradició libanesa

Avellanes, nous, ametlles anacards, festucs, cacauets, entre altres, formen part de la família de fruits secs que constituïxen una excel·lent alternativa a les proteïnes animals i, alhora, contenen proteïnes, hidrats de carboni, moltes grasses i menys del 50% d'aigua. Si ho podem dir col·loquialment, els fruits secs tenen dues cares: la bona (ja que contenen nutrients imprescindibles com vitamines, minerals i fibres) i la menys bona (pel seu alt contingut en sucres i grasses ). Ara bé, com diuen els experts en nutrició i endocrins, els fruits secs són bons per l'organisme sempre que no s'abusi d'ells.

I d'això n'han tret profit la parella coneguda com a The Roasters Brothers, dos apassionats per compartir la tradició i la cultura libanesa exportant tot el coneixement de l'art de torrar fruits secs. Des de fa unes setmanes, la feina que duen a terme aquesta parella la trobem a la secció d'alimentació de Pyrénées Andorra sota la marca Nutnut.

Fruits secs Nutnut

Segons expliquen The Roasters Brothers, el seu tret diferencial es troba en la tècnica que utilitzen per torrar els productes. La temperatura, el temps, el moviment i les espècies que empren han permès donar sabors i barreges úniques.