La Fundació Crèdit Andorrà organitza una nova activitat per als usuaris de L'espai d'iniciació a la pràctica del golf

Andorra la VellaLa Fundació Crèdit Andorrà posa a disposició de les persones més grans de 60 anys, usuàries de L’espai, el centre social d’activitats i formació, la pràctica del golf. En el marc del programa ‘Envelliment saludable’, es durà a terme aquesta nova iniciativa que té per lema ‘el golf és salut’ i que busca fomentar l’activitat física entre les persones que desitgen mantenir-se actives. L’activitat, que es fa de la mà de la Federació de Golf d’Andorra i compta amb la col·laboració del comú d’Escaldes-Engordany, tindrà lloc tots els dimarts de maig i juny, de les 10 a les 11 hores, al camp de futbol del Prat del Roure.

La pràctica del golf està associada a beneficis com una bona salut mental i una millora de la salut general de les persones, una reducció dels factors de risc de malaltia cardíaca o una moderació del risc de lesions comparat amb altres esports. Aquest esport proporciona activitat física aeròbica d’intensitat moderada alhora que fomenta les relacions socials.

Des de la Federació de Golf d’Andorra fa diversos anys que es treballa la pràctica del golf entre la gent gran. Ara s’ofereix aquesta activitat als usuaris de L’espai perquè puguin treballar diferents aspectes d’aquest esport a través del joc i de material adaptat per a l’aprenentatge.

La Fundació Crèdit Andorrà organitza un ampli programa d’iniciatives per fomentar l’activitat física i proporcionar eines per ajudar a envellir de manera més sana. Les activitats estan pensades i adaptades especialment per donar resposta a les inquietuds d’aquest col·lectiu i per col·laborar que puguin gaudir d’un major benestar. Totes les propostes que s’ofereixen des de la Fundació es poden trobar a l’adreça www.fundaciocreditandorra.ad.

Programa d’activitats per a la gent gran

La Fundació Crèdit Andorrà organitza aquestes activitats amb l’objectiu de posar a disposició de les persones més grans de 60 anys eines que els permetin assolir un major benestar. La finalitat última és que no quedin aïllades de la realitat social que els envolta i puguin gaudir dels beneficis de les noves tecnologies, així com dels nous coneixements que van sorgint en àmbits com la salut, l’economia, la història i la cultura, entre d’altres.