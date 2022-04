El futur de l'hotel Casamanya continua portant cua

OrdinoDesprés que a principis d'aquest mes, el quart d'Ordino, el comú i el Govern signessin el protocol d'entesa per la cessió l'hotel Casamanya, el seu futur segueix portant cua. Aquest dijous el conseller de X'Ordino, Enric Dolsa, va afirmar que hi ha malestar al voltant l'hotel, ja que hi hauria alguns integrants del quart que estarien en desacord amb la cessió del Casamanya, i que estarien preparant accions en contra del protocol d'entesa entre les parts.

Tal com va afirmar, el desacord vindria més per les formes en què es va produir l'acord que no tant el fons. Concretament, considerarien que la decisió s'hauria d'haver pres amb tot el quart i no només amb la junta. Per aquest motiu, aquests membres del quart estarien plantejant l'opció d'impugnar el protocol d'entesa signat entre les parts, segons indica Dolsa.

De fet, des del comú també confirmen que hi pot haver alguna part del quart que no està del tot satisfeta amb l'acord, però consideren que és una qüestió que el mateix quart ha d'aclarir. Tot i així, la corporació preveu continuar treballant amb el futur conveni entre les tres parts, per tal de poder instal·lar el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, les dependències del departament d'Agricultura i Medi Ambient del comú, i uns espais pel quart, com un despatx, una sala de reunions i una sala d'arxius, a l'hotel. Cal recordar, que la cessió per part del quart és totalment gratuïta, i que la rehabilitació de l'edifici costarà, com a mínim, entre 4 i 5 milions d'euros.