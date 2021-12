Gairebé la meitat (47%) dels nous casos de covid corresponen a persones no vacunades

Andorra la VellaLa meitat dels nous casos de covid que es registren a Andorra corresponen a persones no vacunades. Concretament, el 47% dels nous diagnòstics. Per contra, el 53% restant correspon a ciutadans que han rebut el vaccí contra el Sars-Cov-2. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat, aquest dimarts en comissió parlamentària i qüestionat per la consellera Susanna Vela, que aquests són els percentatges recents sobre els nous casos diagnosticats de covid al país. Ara bé, el ministre també ha afegit que aquests percentatges cal contextualitzar-los: “cal posar-los en base a la massa crítica, i pensar que el 53% dels vacunats correspon al 80% de la població i que, a més, és part de la ciutadania més fràgil”. És a dir, no és el mateix un 53% del 80% que un 47% del 20% restant. I tampoc és el mateix, el risc de propensió a contraure la malaltia, que és el que correspon a la gent gran o a persones immune deprimides, i que també formen part del primer grup, el de persones vacunades.

Benazet també ha explicat que per l’hospital de Meritxell hi ha passat recentment nou persones per la Unitat de Cures Intensives. D’aquests, tres eren persones vacunades, “que tenien patologies greus”. Una altra era una persona que també estava vacunada, “que tenia 48 anys i que es va poder extubar”. I altres sis, que són no vacunats, “la majoria eren persones sanes d’entre 55 i 70 anys”.

El dirigent ha manifestat que s'estan duent a terme més de mil tests TMA diaris per tal de detectar contagis i ha recordat que a Andorra encara hi ha un 20% de la ciutadania que no està immunitzada. En aquest sentit, Benazet ha assenyalat que en relació amb la vacunació el país es troba "en un límit fràgil", ja que el percentatge de persones immunitzades se situa als volts del 80%, motiu pel qual "convindria incrementar més els volums de vacunació", tenint en compte que analitzant les dades d'immunització de diferents països s'evidencia que aquells territoris que es troben per sota del 80%, com seria el cas d'Àustria, tenen una gran incidència de mortalitat pel virus.

"Vacunar, vacunar i vacunar, la voluntat és arribar als volums de població immunitzada que té Portugal, un 93%; hem de pujar i situar-nos per sobre del 90% per estar més segurs i tenir menys malalts a la Unitat de Cures Intensives (UCI). Aquesta és l'estratègia per gestionar la pandèmia ara mateix", ha posat en relleu. I ha afirmat que inocular-se el vaccí no és una protecció individual, ja que "quan et vacunes et protegeixes a tu i als altres", motiu pel qual "això funciona de manera col·lectiva".

Benazet ha desgranat la situació que viu el país amb l'impacte de la nova onada de la Covid, la qual té una incidència "molt alta" de 3.000 casos per cada 100.000 habitants, però ha destacat que no és comparable amb la d'altres països de l'entorn per les casuístiques que envolten el país com l'alta mobilitat dels ciutadans, la densitat poblacional i la gran arribada de turistes.

El titular de la cartera sanitària també ha acceptat que la decisió de retirar les mascaretes de les aules "potser no va ser la més correcta", tot matisant que "no dic que sigui un error" i que la voluntat del Govern era que els infants poguessin veure el rostre dels professors i companys. Benazet ha apuntat que es balancejaven les dues opinions i "fent una mica d'autocrítica", ha asseverat que la decisió es va prendre "per millorar la qualitat de vida i educativa dels infants i joves".

"Ningú sap si t'equivoques o no, si l'haguéssim deixat potser hauríem errat amb l'educació dels infants, però ara l'hem hagut de tornar a posar perquè és evident que amb la mascareta hi ha menys probabilitats de contagi", ha matisat. I ha asseverat que seria "fantàstic" poder tancar les escoles per aturar l'expansió del virus entre els escolars, però "això generaria problemes en l'educació i també en la gestió de la vida laboral de les famílies".

Tanmateix, ha puntualitzat que tenint en compte les darreres dades sanitàries, "fa la sensació que la corba s'està aplanant". El ministre ha apuntat que actualment el Principat es troba entre la vuitena i la novena setmana d'incidència de la nova onada, una dada que ha matisat exposant que, a diferències de les onades anteriors, quan arribava al seu punt àgil al cap de sis setmanes, ara ho fa "més tard", a les nou aproximadament, segons s'extreu de les situacions viscudes a diferents països del nord d'Europa.

"La pandèmia sempre ha sorprès, però les darreres experiències apunten a una davallada de la incidència del virus al país", ha dit, i ho ha exemplificat comentant que durant la setmana passada es van arribar a detectar més de 300 casos diaris i ara com ara "ens trobem als volts dels 200".

Nou emplaçament fixe com a centre de vacunació

Benazet també ha manifestat que des de l'executiu s'està cercant un nou indret per emplaçar el centre de vacunació de manera fixa, tot afirmant que "el recinte de l'antiga plaça de Braus algun dia desapareixerà", sobretot tenint en compte la intenció del Govern de construir-hi el multifuncional.

Així doncs, el ministre ha indicat que, malgrat que encara és "aviat" per donar més detalls de la possible nova ubicació, la instal·lació haurà de disposar de l'espia suficient per poder-hi instal·lar diverses taules de vacunació, motiu pel qual els centres d'atenció primària (CAP) no serien un indret adient. I ha posat de manifest que estan analitzant diversos establiments disponibles per part dels i comuns i de l'executiu per veure si seria possible ubicar el nou centre de vacunació permanent, tot assenyalant que la pandèmia "no s'acaba amb la tercera dosi" i hi haurem de viure durant més anys.