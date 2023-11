La Generalitat actua contra els pisos turístics a la Seu

Andorra la VellaLa Generalitat ha aprovat aquest dimarts un Decret llei per regular els habitatges d’ús turístic (HUTS), mitjançant l’obtenció d’una llicència urbanística prèvia i d’una autorització turística. La nova limitació afecta un total de 262 municipis; és a dir, més d'una quarta part dels 948 ajuntaments que hi ha a Catalunya, tot i que l'Alt Pirineu i Aran el percentatge d'afectació és molt superior: s'hi ha inclòs 39 termes, més de la meitat dels 77 que conformen la regió pirinenca. Així ho recull Ràdio Seu.

Entre aquestes poblacions hi ha la Seu d'Urgell. La Generalitat ha justificat la inclusió de la capital de l'Alt Urgell perquè considera que hi ha "demanda d’habitatge acreditada i mercat tensionat". Pel mateix motiu també s'hi ha inclòs els altres dos principals municipis de l'Alt Pirineu: Puigcerdà i Tremp.

Tornant a l'Alt Urgell, el mapa presentat avui inclou tres municipis més de la comarca, i en aquests casos se'ls ha inclòs perquè als seus termes hi ha 5 o més HUTS per cada 100 habitants. Tots ells són a l'entorn del Cadí. Es tracta de Josa i Tuixent (que actualment té poc més de 120 habitants censats), Arsèguel (que està per sota dels 90 habitants) i Cava, que amb poc més de 50 residents és un dels termes menys poblats del Pirineu i de Catalunya. Per tant, municipis que pel seu escàs nombre d'habitants poden assolir fàcilment aquesta ràtio.