Geòrgia Pont, nova presidenta d'Unicef Andorra

Andorra la VellaL'assemblea general del Comitè Nacional d'Andorra per l'Unicef, celebrada el passat 16 de març, va nomenar a Geòrgia Pont com a nova presidenta de l'entitat, en substitució de Laura Àlvarez, qui continuarà sent membre de la junta directiva. En aquesta nova etapa, Pont estarà acompanyada de Míriam Moreno, Marianela Vila i Joan Micó en les vicepresidències; Christiane Pablo en la tresoreria; i Laura Álvarez, Anna Sala, Clara Fité, i Rosa Castellón en les vocalies.

Pont és membre d'Unicef Andorra des del 2014, i vicepresidenta des del 2018. Ha estat funcionària al Consell d'Europa, és traductora-intèrpret, té un màster en relacions internacionals, certificada en la lluita contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, compliment normatiu; i avui en dia treballa en el sector financer.

La nova presidenta ha declarat que vol posar al servei d'Unicef la seva experiència internacional i professional. "La lluita és sempre la mateixa, però els anys passen i les audiències a sensibilitzar canvien, els mitjans per recaptar fons evolucionen i el panorama mediàtic s'actualitza constantment" ha expressat, afegint que la innovació serà un punt clau d'aquesta nova etapa. Quant als reptes, ha manifestat que seran immensos, però "estic compromesa a continuar donant suport als nostres grans temes de defensa: emergències humanitàries, infants víctimes de conflictes, salut materna infantil i salut mental, protecció contra la violència cap als infants i els efectes nocius del canvi climàtic en les seves vides,". Finalment, també ha reconegut que no podran "ajudar a tothom, però podem participar activament en millorar alguns aspectes de la vida dels col·lectius més vulnerables (infants, joves i dones)".