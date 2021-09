El Govern destina 150.000 euros a la participació d'Andorra a l'Exposició Universal 2020 a Dubai

Andorra la VellaLa participació d'Andorra a l'Exposició Universal 2020 a Dubai, que tindrà lloc de l'1 d'octubre al 30 de març del 2022, té un cost aproximat de 150.000 euros. Ho han informat aquesta tarda en roda de premsa el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i el secretari d'Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, i comissari general del Principat a l'exposició, qui han explicat que és la quarta assistència del Principat a una exposició internacional i que la "gran inversió" va de la mà de l'organització, els emirats Àrabs Units, i ascendeix a aproximadament 1.500.000 de dòlars. El certament comptarà amb la participació de 191 països.

D'aquesta manera, Gallardo ha manifestat que l'objectiu de la concurrència d'Andorra al certamen és promocionar i donar a conèixer les oportunitats econòmiques i d'inversió que pot oferir el país, aprofitar l'assistència per posicionar el Principat com un territori obert a la innovació i explicar, d'una manera molt gràfica i dinàmica, que és Andorra i que pot oferir a la comunitat internacional. Galabert ha detallat l'estructuració de l'exposició, que es concentrarà en tres grans districtes, un dedicat a les oportunitats que ofereix els països participants, un altre a la mobilitat i el tercer a la sostenibilitat.

A més, tal com ha comentat el secretari d'Estat i, a través d'una connexió en directe el director del pavelló d'Andorra al certamen universal, Jordi Canut, l'espai dedicat al Principat "demanarà la implicació dels visitants que hi puguin accedir", ja que la voluntat del Govern és mostrar les potencialitats d'Andorra d'una manera interactiva i audiovisual. I han puntualitzat que al llarg dels 180 dies que durà l'exposició, l'organització posa a disposició del Principat dos voluntaris de la regió per poder oferir "una experiència immersiva en la llegua pròpia de la zona, l'àrab.

Una altra de les grans apostes de l'exposició universal a Dubai serà la celebració del dia Nacional el 28 de gener a la tarda. Gallardo ha assenyalat que l'organització dels dies nacionals són el pilar de la programació per part de l'organització i es duen a terme per tal d'incentivar les relacions diplomàtiques bilaterals dels Emirats Àrabs Units amb tots els països participants en l'Exposició 2020 de Dubai. En aquest sentit, i amb la col·laboració de la Cambra de Comerç, la Confederació Empresarial i l'Empresa Familiar Andorrana, el titular de la cartera d'Economia i Empresa ha anunciat que estan treballant per promocionar una missió empresarial andorrana al certamen del 25 al 29 de gener del 2022 per concertar trobades amb homòlegs i reforçar la imatge del Principat. L'expedició tindrà capacitat per a unes 20 empreses, la convocatòria s'obrirà aquest dimarts i les companyies interessades tenen temps de presentar la sol·licitud fins al pròxim 7 d'octubre.

Possible emplaçament de la zona franca a la gossera

Gallardo, en resposta a preguntes de la premsa, ha manifestat que el terreny on es preveu construir la zona franca encara no ha estat decidit de manera oficial, però ha assegurat, tot enviant un missatge de tranquil·litat a la població, que la possible instal·lació de l'àrea sense impostos al terreny on actualment s'ubica la gossera no suposaria el tancament d'aquesta, ans al contrari, "seria una oportunitat per buscar un emplaçament millor" i fer una rentada d'imatge a les instal·lacions tal com han demanat en diverses ocasions les entitats animalistes del país.

D'aquesta manera, el ministre ha apuntat que des de les carteres d'Economia i Finances s'està treballant "intensament" perquè la zona franca pugui esdevenir una realitat ben aviat i ha afirmat que s'estan duent a terme estudis per valorar i avaluar quines serien les millors ubicacions. "Està ben enfocat i puc dir que si finalment, i ho poso en condicional, es du a terme la zona franca al terreny que ocupa la gossera, des de l'executiu garantirem una nova ubicació millor de l'actual", ha indicat. I ha avançat que s'està treballant per incloure una partida al pressupost de l'any vinent per reubicar la gatera i la gossera en el cas que fos necessari.

Cessió del terreny a la Caubella per instal·lar l'heliport

En referència a la cessió al Govern del terreny per a la construcció de l'heliport a la Caubella formalitzada avui durant la sessió de consell de comú de la Massana, Gallardo ha exposat que es tracta de la materialització de l'acord entre les dues administracions. "Era el pròxim pas natural", ha matisat. En aquest sentit, ha puntualitzat que l'executiu està treballant "intensament" en la redacció dels documents pertinents per obtenir una bona solidesa que "ofereixi la prudència i la garantia necessària perquè les empreses interessades a operar-hi no tinguin dubtes". Amb tot, ha asseverat que si no hi ha "cap element que provoqui un daltabaix", la previsió del Govern és complir amb els terminis.