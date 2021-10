Govern elimina l'obligatorietat d'alumnes i docents de dur la mascareta a classe

Andorra la VellaVista la baixa incidència del Sars-Cov-2 al país durant les darreres setmanes, el consell de ministres ha decidit aquest dimecres eliminar l'obligatorietat de dur la mascareta a classe, per part d'alumnes i docents que estiguin immunitzats. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha anunciat la relaxació d'algunes de les mesures establertes per frenar els contagis. Encara en l'àmbit educatiu, els docents no immunitzats -i els que no en vulguin prescindir- de maternal i de primer cicle de primera ensenyança “hauran d'utilitzar una mascareta que faciliti la visió de la boca per augmentar la comprensió dels infants”.

Des de l'Executiu també han aprovat alguns canvis en els protocols d'aïllament per als casos que hi hagi algun positiu en una aula. Donat el cas, la família de cada alumne podrà decidir si fa un aïllament al domicili o si continua assistint a classe, però realitzant-se proves per controlar que no hi hagi contagi. Això significa cinc proves d'antígens durant la setmana i una prova TMA el setè dia. En el cas que el positiu es doni en una aula amb alumnes i professors immunitzats, l'assistència anirà vinculada a la realització de proves per controlar que no es produeixin contagis, això vol dir, una prova d'antígens el tercer dia i una TMA, el setè.

Fora de l'àmbit educatiu, la relaxació de mesures afecta, entre d'altres, les activitats esportives. Els esportistes federats podran realitzar entrenaments sense mascareta sempre que ho facin en grups estables. Als gimnasos, l'espai de distància entre els diferents grups de persones durant les classes dirigides disminueix de sis a quatre metres.

Finalment, i pel què fa a l'oci nocturn, els pubs i sales de ball poden entrar a formar part de l'estudi observacional que es realitza a l'oci nocturn durant aquest octubre. D'aquesta manera, s'assimilen a discoteques, sempre que s'apliquin els mateixos protocols de control d'entrada i d'aforament.