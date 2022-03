El Govern prohibeix dur símbols religiosos ostentosos a l'escola andorrana

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat el projecte de llei que prohibirà dur símbols religiosos ostentosos als alumnes i als mestres dels sistemes educatius andorrans. Així ho ha explicat la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, qui ha comentat que els centres de formació d'adults i les universitats queden exclosos d'aquesta mesura. A més, la llei també inclou, que en el termini màxim d'un any i mig, aquests centres han d'oferir una assignatura alternativa a la de la religió catòlica, la qual haurà de ser relacionada amb la filosofia, l'ètica o la ciutadania democràtica.

La ministra ha informat que en la nova llei es tipifica com a falta greu l'ús d'aquests símbols, però ha assegurat que s'actuarà amb principi de proporcionalitat, i abans d'aplicar sancions, es parlarà amb l'afectat. D'aquesta manera, "les tipologies de faltes greus poden ser moltes" i s'aplicaran en funció del que marca la llei de la funció pública, ha comentat, afegint que desitgen "no arribar-hi perquè esperem que hi hagi sempre aquest diàleg".

Vilarrubla ha remarcat que "en cap cas vetem la lliberta religiosa", ni que aquesta "es pugui manifestar". De fet, ha reiterat que només es pretén reduir aquests símbols religiosos ostentosos per garantir la convivència entre els ciutadans i mantenir la neutralitat. Quant a l'assignatura alternativa, la ministra ha declarat que el concordat obliga a oferir l'ensenyament de la religió catòlica, la qual és de lliure elecció, i amb la nova llei, "el que fem és oferir una opció que actualment no hi és", ja que els alumnes que decideixen no fer l'assignatura de religió "fan treball individual a l'aula", ha recordat.