El Govern signarà el conveni d'Oviedo per a les pràctiques ètiques en la investigació biomèdica

Andorra la VellaEl Govern signarà el conveni del Consell d'Europa per a la protecció dels drets humans i la dignitat de l'ésser humà respecte de les aplicacions de la biologia i la medicina, conegut com el conveni d'Oviedo, per impedir l'abús en el desenvolupament tecnològic de la biomedicina i garantir que s'estableixin normes generals comunes per a la protecció de les persones en l'àmbit del desenvolupament de les ciències d'aquesta branca. Ho ha manifestat el ministres de Finances i portaveu, Eric Jover, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, i ha indicat que tot i que l'executiu encara no ha firmat el conveni, algunes de lleis que es van tirar endavant durant la passada legislatura "ja estaven fortament inspirades en les recomanacions d'Oviedo".