Montaner pregunta si el laboratori de Grífols és compatible amb el risc sísmic d'Andorra

Andorra la VellaLa consellera general no adscrita, Carine Montaner, ha entrat aquest dilluns una pregunta perquè sigui resposta de manera escrita pel Govern per mitjà de la qual qüestiona la comptabilitat del laboratori que la farmacèutica Grífols projecta instal·lar a Ordino amb el risc sísmic d'aquest cantó dels Pirineus.

“Tenint en compte el terratrèmol que s'ha deixat sentir de forma molt notable a tot el país durant aquest matí es pregunta al Govern si continua pensant que no hi ha cap risc pel que fa a la implantació d'un laboratori de bioseguretat 3 al país”, diu el document signat per la consellera.

Montaner ha entrat una segona pregunta que interpel·la l'Executiu “en relació al tema de l'afer Pandora i la menció de Grífols en els Pandora Papers” i demana al cap de Govern “si continua pensant que l'arribada de Grifols és beneficiosa per Andorra? Si no pensa que l'arribada de Grifols pot contribuir a debilitar encara més la plaça financera andorrana després de la crisi de la BPA, tacar el nom d'Andorra a nivell internacional i la reputació del nostre estimat país que ha fet molts esforços per sortir de la llista de paradisos fiscals?”.