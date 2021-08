El Govern vol que els sectors vinculats al medi natural tinguin una formació per conservar-lo

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat un reglament que regula les activitats professionals susceptibles de provocar un impacte sobre el medi natural i els requisits que han de complir, en el marc de la llei de conservació del medi natural, la biodiversitat i del paisatge. La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha manifestat que un dels objectius d'aquest reglament és que el personal estigui "degudament format en matèria de coneixements del medi natural del país". Així, aquestes activitats professionals hauran de disposar d'un reconeixement que acrediti d'una formació en protecció i conservació del medi natural d'Andorra, i des de l'executiu, es dona un període transitori de tres anys perquè els diferents sectors implicats tinguin el suficient temps per adaptar-se al reglament, ha indicat la directora de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Ferrer. A banda, aquest dijous també s'ha presentat un reglament que fixa els nivells de protecció de les espècies de flora i de fauna.

Amb l'informe previ de la Comissió de Coordinació i Seguiment de l'Estratègia Nacional de la Biodiversitat d'Andorra (CENBA), s'han establert fins a vuit categories per les activitats professionals. Així, entre aquestes hi ha el guiatge d'activitats al medi natural, les activitats professionals en àrees esquiables fora de les pistes senyalitzades, les activitats de guarda de refugis, els vols d'helicòpter, les activitats silvícoles o les activitats audiovisuals consistents en l'obtenció d'informació. A més, el reglament també hi estableix el lloguer de vehicles rodats o motoritzats i d'embarcacions i l'organització d'esdeveniments en el medi natural que apleguin un nombre inferior de 300 persones. "La finalitat és d'informar els clients de la utilització dels vehicles" i també als organitzadors i participants en esdeveniments, ha comentat Ferrer, assegurant que en aquests moments estan treballant en un reglament pels esdeveniments superiors a 300 persones.

El requisit principal per aquestes activitats professionals serà el de disposar d'una formació en protecció i conservació del medi natural d'Andorra, la qual haurà de ser impartida per un centre degudament autoritzat per l'autoritat mediambiental competent. En aquest sentit, Calvó ha comentat que ja es troben en contacte amb diferents empreses per poder-les homologar i que puguin impartir la formació. Tot i així, el reglament també preveu algunes convalidacions, com per exemple entre els professionals que presentin una experiència acreditada superior a deu anys o als professionals formats per l'EFPEM i que hagin superat el mòdul general d'activitats en el medi natural. Pel que fa als professionals amb una experiència superior a deu anys només hauran d'assistir a una sessió informativa impartida pel departament de Medi Ambient i Sostenibilitat.

A més, el reglament estableix que les activitats audiovisuals, científiques, esportives i de lleure que puguin afectar la fauna salvatge autòctona requeriran una autorització del ministeri responsable de la fauna.