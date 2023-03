El cafè s'ha convertit en una de les begudes més consumides a tot el món. El seu sabor i aroma agraden a gairebé a tothom. D'aquí que l'acció de prendre o fer un cafè sigui molt popular. Al voltant d'ell hi passen moltes coses, com ara, una reunió de negocis, per justificar una trobada ràpida entre amics o també acabem fent un cafè per matar un lapse de temps mentre esperem quelcom. Sigui el que sigui, prendre un cafè sempre està justificat. Ara bé, no tots els cafès tenen el mateix gust.

Els qui s'han acostumat a un bon cafè han acabat apostant per tenir a casa una bona cafetera, com les cafeteres automàtiques d'alta gamma que es troben a la tercera planta de Pyrénées Andorra. A l'espai dels petits electrodomèstics es poden trobar cafeteres de diferents marques especialitzades que serveixen un cafè que passa del gra a la tassa en només un petit gest.

En els darrers temps, les cafeteres domèstiques més demandades són aquelles que saben mantenir l'essència del cafè i les grans firmes com Cecotec, Krups, Melitta, Delonghi o Jura han aconseguit dissenyar cafeteres automàtiques que donen un cafè com el que prenem fora de casa. Avui dia existeixen una infinitat de models i marques (com les que hem apuntat anteriorment) que ofereixen cafeteres automàtiques a preus accessibles. I és que no s'ha de perdre de vista que aquests productes requereixen una neteja determinada perquè el cafè conservi tota la seva essència.