Grandvalira se centra en el client de proximitat i les activitats de muntanya per aquest estiu

Ordino"Les coses comencen a millorar i això fa que puguem ser optimistes de cara a l'estiu". Amb aquestes paraules, el director general de Grandvalira Nevesa, Juan Ramón Moreno, ha iniciat aquest dijous la presentació de la temporada d'estiu de l'estació, que ja a partir d'aquest cap de setmana s'encetarà de manera oficial. L'oferta, que se centra en activitats familiars a la muntanya i amb una clara aposta per la gastronomia, es destina enguany al turista de proximitat, principalment procedent del mercat francès i espanyol, ja que "seran qui ens aportin la immensa majoria dels visitants" tenint en compte la favorable situació epidemiològica d'ambdós territoris. "L'oferta que tenim és per a tots els públics. Hi ha per fer excursions, tenim refugis meravellosos per passar un cap de setmana, activitats de muntanya per a adults, i per a la gent jove que busca aventura també hi ha propostes", ha afegit.

Una de les principals novetats és que tots els forfets vàlids durant l'hivern (Grandvalira, Ordino Arcalís i Ski Andorra) també ho seran per a la temporada d'estiu pel que fa a l'ús dels remuntadors, i en aquesta ocasió, els visitants podran gaudir de diversos dies en diferents zones de l'estació, "què és una cosa que fins ara no havíem fet". En aquest sentit, Grandvalira ofereix un producte que permet gaudir d'activitats i sortides a la muntanya en dies no consecutius, per la qual cosa també s'afavoreix l'arribada de turistes al sector hoteler. "La gent pot dedicar un dia sencer a fer les seves compres i l'endemà pot tornar una altra vegada a la muntanya", ha manifestat.

Quant a les previsions sobre l'arribada de turistes, Moreno ha recordat que a partir de l'agost del 2020 i fins a finals de temporada es va rebre un 40% de visitants més que l'any anterior, per la qual cosa "esperem que per les circumstàncies i la situació que tenim actualment puguem millorar aquestes xifres". "El producte està pensat perquè la gent passi més dies i, per tant, segurament es notarà en el nombre de visitants", ha indicat. Tot i això, des de la direcció de Grandvalira s'ha reconegut que serà "impossible" recuperar en un estiu "tot el que hem perdut en aquest hivern desastrós".

Així doncs, tal com ha detallat el director general de Grandvalira Ensisa, David Hidalgo, dues de les principals propostes són el nou Centre d'Observació de la Marmota a Soldeu, uns itineraris que permetran conèixer millor aquests animals colonials que viuen a l'alta muntanya, i l'Explor Games al Mon(t) Magic Family Park, un joc d'aventura i reptes guiats per una aplicació mòbil que combina l'orientació en espais a l'aire lliure, les dinàmiques dels 'Escape Room' i els videojocs.

A més, els allotjaments singulars d'Epic Andorra, amb la Borda Buno al Serrat i la Cabana Piolet i el Domo Lodge a Grau Roig, garantiran experiències úniques, mentre que l'oferta de restauració creix amb un nou 'Food Retrac' a Ordino Arcalís. Alhora, es mantenen els establiments tradicionals, com el restaurant la Coma, el restaurant Refugi Llac de Pessons a Grau Roig, als quals s'ha de sumar dos locals de referència com el Wine & Meat Bar by Jean Leon a Soldeu i el Roc de les Bruixes a Canillo.

Per la seva banda, el director de desenvolupament de negoci de Grandvalira Saetde, Xavier Salinas, ha fet el repàs a totes les activitats dels sectors del Pas de la Casa, Grau Roig i Encamp, així com Ordino Arcalís. Amb relació al primer, Salinas ha exposat que "és una de les portes d'entrada més importants de Grandvalira i probablement del país", i per aquest motiu, juntament amb el comú d'Encamp i tots els actors econòmics de la localitat, "hem obert el telecabina Pioners i el telecadira dels Isards, una aposta que ens fa molta il·lusió". Amb relació a Ordino Arcalís, ha indicat que "seguim amb la gran aposta i la filosofia d'Andorra territori ciclista, per això es tancarà una vegada més el tram final de la carretera cap a la Coma".

Amb tot, des de Grandvalira són optimistes amb aquesta temporada. De fet, durant aquest passat cap de setmana "ja vam tenir un primer tastet" amb l'arribada al domini de prop de 300 persones. "Vam tenir una bona afluència tant dissabte com diumenge, i crec que al juliol trobarem unes millores importants perquè la gent ja ha tingut més temps de preparar-se i imaginar-se les seves vacances", ha explicat Hidalgo.