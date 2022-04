Grandvalira Ordino Arcalís comptaran amb gruixos de neu pols d'entre 120 i 180cm per Setmana Santa

Andorra la VellaGrandvalira Resorts mantindrà el seu domini esquiable pràcticament al 100% amb aproximadament 190 quilòmetres a Grandvalira i el 100% de les pistes obertes a Ordino Arcalís durant la Setmana Santa. Segons informen des del domini, les nevades dels últims dies han permès augmentar la neu entre 15 i 20 cm, de manera que les estacions comptaran amb gruixos de neu pols de fins a 120 i 180 cm respectivament.

L'Abarset comptarà amb l'actuació de l'artista Claptone dos dies abans del tancament de l'estació, el dissabte 16 d'abril. Abans, però, passaran per la cabina de l'Abarset BJones (8 d'abril), Cuartero (9 d'abril), Yibril (14 d'abril) i Wally Lopez (15 d'abril). Grandvalira comptarà amb un altre DJ per aquests dies de Setmana Santa a una de les terrasses de l'estació, la del CBbC Costa Rodona del Pas de la Casa, on actuarà DJ Nano el proper 13 d'abril.

El primer cap de setmana d´aquestes vacances, els visitants d’Ordino Arcalís podran gaudir de competicions en la modalitat freeride. Per una banda hi haurà la Jam Extreme, que celebra la 10ª edició i està emmarcada dins del Freeride World Qualifier, i per altra el Freeride Junior Tour, per a joves promeses de la modalitat.

De la seva banda, als sectors de Soldeu i El Tarter, el Grandvalira Adventure Center proposa gaudir del freeride i l'heliesquí, així com de sortides amb raquetes de neu o esquí de muntanya, de la mà de professionals.

El Mon(t) Màgic Family Park a Canillo també estarà en funcionament amb les seves atraccions com la Tirolina, de 550 metres de recorregut i una alçada de 40 metres, o el supertobogan Màgic Gliss que baixa per un traçat de més de mig quilòmetre a una velocitat que pot arribar fins als 40 km/h.

Finalment, l’últim dia de la temporada, Grau Roig acollirà un espectacle benèfic de cavalls àrabs a càrrec del reconegut domador Santi Serra, especialista en doma natural. El show, que està organitzat per Grandvalira Social i Unicef Andorra, tindrà lloc davant de la Brasserie Piolet i tota la recaptació de les consumicions es donarà a favor d’Unicef Andorra.

Grandvalira tancarà les seves portes el pròxim 18 d’abril. Ordino Arcalís té previst tancar uns dies més tard, el 24 d’abril.