El grup de guies canins de la policia participa en la 4a Fira Animalista d'Andorra

Andorra la VellaEl grup de guies canins del Cos de Policia està participant aquest dissabte en la 4a edició de la Fira Animalista d'Andorra, un esdeveniment que acull la plaça de les Fontetes de la Massana per quart any consecutiu. L'esdeveniment, organitzat per GosSOS i Laika amb el suport del comú massanenc, ofereix xerrades i paradetes en les quals tenen lloc diverses activitats divulgatives amb educadors, voluntaris, etòlegs i d'altres relacionades amb l'adopció. A més, està programat un concert de la cantant Isthar Ruiz. La presència del grup de la policia serveix per explicar com treballen els animals del cos.

A banda de les activitats presencials, la Fira Animalista també organitza un concurs a les xarxes socials, on el guanyador de la millor fotografia s'endurà un lot d'articles facilitat pels col·laboradors de les dues associacions animalistes.

Com a novetat d'aquest any, l'esdeveniment compta amb la 'Dogtrail solidària', una cursa per la Massana per fer en binomi gos-corredor.