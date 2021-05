Què has de saber si tens previst passar la segona Pasqua a Catalunya?

Andorra la VellaDurant aquest cap de setmana continuen vigents les actuals mesures restrictives per mirar de frenar la propagació de la Covid, però a partir de la mitjanit de diumenge i des de dilluns entren en vigor les flexibilitzacions demandades pel gremi de restauradors. La justícia espanyola ha tornat a canviar les restriccions per frenar la Covid-19 a Catalunya. Dues hores després que el Govern de la Generalitat hagués anunciat que els bars i restaurants podrien obrir fins a mitjanit a partir de dilluns amb sis persones per taula, els canvis s'han precipitat per la intervenció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Els jutges han acceptat un recurs del Gremi de Restauració de Barcelona contra les mesures vigents i han permès que els establiments ja puguin obrir fins a mitjanit –ara podien fins a les 23 hores– amb taules de sis comensals –ara eren quatre– o més si són de la mateixa bombolla de convivència. En contra de les previsions de la Generalitat, també han ampliat l’aforament a l’interior dels bars i restaurants al 50%, en comptes del 30%, i permeten consumir a la barra amb un metre i mig de distància entre clients.

A la flexibilització de les restriccions a la restauració forçada per la justícia, a partir de dilluns s’hi afegiran els altres canvis que la Generalitat ja va avançar la setmana passada, com ara l’augment dels aforaments fins al 70% en l'àmbit cultural –que es va anunciar per permetre als espais fer una previsió de venda d’entrades– i del 50% en els comerços i les universitats. A més, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat que a partir de dilluns també s’autoritzaran les trobades socials de fins a deu persones entre diferents bombolles de convivència, després que el TSJC, en aquest cas, n’hagi avalat la idoneïtat –el tribunal s’ha de posicionar perquè aquesta limitació afecta drets i llibertats fonamentals–. Fins ara les reunions havien de ser d’un màxim de sis persones.

Pel que fa a la intervenció policial per garantir el compliment de les mesures, el portaveu dels Mossos d’Esquadra, el comissari Joan Carles Molinero, ha avançat que s’augmentarà la presència dels antiavalots al carrer, de l’ARRO i de la Brimo, als “punts calents” amb més interacció social.

En qualsevol cas, es preveu una afluència notòria a les carreteres catalanes, amb una previsió de sortida de fins a 530.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona durant el cap de setmana, tenint en compte que a la capital catalana, a diferència de la majoria de comarques catalanes, sí que se celebra la festivitat de la segona Pasqua.

Tenint en compte les noves mesures que entraran en vigor diumenge a la nit i que, com cal fer sempre però aquest cap de setmana encara més perquè hi haurà més trànsit, cal conduir amb precaució, aquí us deixem un llistat amb deu propostes d'oci que ha elaborat l'ARA.cat per al cap de setmana: https://www.ara.cat/estils/plans-cap-setmana-familia-catalunya_1_3990080.html