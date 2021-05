Espanya obre el turisme als vacunats d'arreu del món a partir del 7 de juny

Disponible en: cat

MadridEspanya comença a posar la catifa vermella al turisme, al qual el govern espanyol fia l'inici de la recuperació aquest estiu. A partir de dilluns els turistes britànics ja no hauran de fer-se una prova PCR per venir a l'Estat. Tampoc se n'hauran de fer els de la Xina, Singapur, Austràlia, Israel, Nova Zelanda, Corea del Sud, Japó i Tailàndia, segons publica el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), com ha anunciat el president espanyol, Pedro Sánchez, des de la fira de turisme Fitur, on també ha presentat el certificat verd digital europeu, aprovat dijous a Brussel·les. "Des de dilluns Espanya estarà encantada d'acollir tots els turistes britànics que vulguin venir sense restriccions", ha dit. A més, a partir del 7 de juny les portes estaran obertes per a qualsevol turista d'arreu del món que acrediti que té la pauta completa de vacunació.

També la Generalitat vol començar ja a rebre visitants per revifar el sector turístic. L'encara consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que Catalunya "està preparada" per rebre els primers turistes. “Som un país obert al turisme, que és una de les potes principals de la nostra economia, i crec que hem portat el país a una situació per poder rebre aquests turistes i que s’adaptin evidentment a les circumstàncies que hi ha aquí”, ha afirmat en una entrevista a TV3.

Ara bé, no tot són flors i violes. Els turistes britànics, que abans de la pandèmia eren el gran gruix d'arribades a l'Estat, encara hauran de fer-se una PCR i complir quarantena al tornar d'Espanya, perquè està catalogada en taronja en el semàfor pandèmic del govern britànic –en canvi Portugal, per exemple, està en verd–. El ministeri d'Indústria i Turisme pressiona Londres perquè canviï el color del semàfor i perquè territorialitzi el mapa d'Espanya per comunitats, perquè el País Valencià i les Balears, a tall d'exemple, no paguin per l'alta incidència del coronavirus que encara hi ha a la Comunitat de Madrid.

L'altra peça fonamental per a la remuntada del turisme, amb una previsió d'arribades de turistes internacionals del 30% al 40% aquest estiu, i que podria arribar al 60% o 70% a finals d'any, segons els càlculs que ha anunciat Sánchez, és l'entrada en vigor del certificat digital europeu. Espanya serà també dels països que posaran menys requisits a la resta d'estats europeus: els que vinguin d'un país amb el semàfor en verd –en aquest cas, segons les autoritats europees– podran entrar sense cap mena de restricció, i la resta podran fer-ho a partir de l'1 de juliol sense PCR si estan vacunats o bé certifiquen que han passat el covid-19 i s'han recuperat. El certificat de vacunació serà gratuït i s'haurà de demanar a les comunitats autònomes.

Recuperació econòmica

Sánchez, que ho fia tot a l'arribada del turisme aquest estiu, ha pronosticat que amb el certificat digital "Espanya recuperarà totes les activitats econòmiques de manera segura, així com la mobilitat dins de la Unió Europea aquest mateix estiu". Des de mitjans de maig que ja està en vigor una prova pilot del passaport covid, però no començarà a funcionar fins a l'1 de juliol.. Però tot i la catifa vermella d'Espanya al turisme, no vol dir que la resta d'estats europeus actuïn de manera recíproca: un turista podrà trobar-se amb quarantenes o l'obligatorietat de fer-se PCR en la tornada al país d'origen.

Al final, el certificat verd és un facilitador que el que busca és fer més ràpids els controls i l'intercanvi d'informació entre estats. Espanya s'ha sortit amb la seva en el fet que les PCR no siguin gratuïtes, ja que suposaria un fort impacte econòmic per a les arques de l'Estat. Però no ha aconseguit, en canvi, que la resta d'estats no posin tantes restriccions.

El president espanyol fa dies que ha iniciat un compte enrere per proclamar la fi de la pandèmia amb la immunització de grup de la població el 18 d'agost, quan un 70% de la població estigui vacunada. Creu que això serà el passaport perquè la crisi del coronavirus duri només tres anys, enfront dels 8 que va durar l'últim crisi econòmica, i considera que això només ha sigut possible gràcies a la "capacitat de resposta de la Unió Europea davant d'una calamitat".