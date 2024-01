Hi haurà quatre torres més de 20 plantes a Escaldes

Escaldes-EngordanyLa cònsol major d’Escaldes Rosa Gili ha reconegut que al Clot d’Emprivat hi harà com a mínim quatre torres més de 20 plantes com les tres que ja s’estan finalitzen. Gili ha indicat que els projectes ja han estat entrats al comú i s’han autoritzat. Gili no va deixar clar, en una entrevista a Ràdio Nacional d’Andorra, si els permisos eren per a quatre propietaris (i algun pot tenir més d’un terreny) o per a quatre conjunts de torres. La cònsol va destacar que ara ja no es pot demanar més construccions perquè tot està aturat mentre no s’acabin els estudis de càrrega i el nou pla d’urbanisme.

En el nou pla d’urbanisme, Gili avança que s’està plantejant que les llicències per construir no durin tants anys. I ha posat com a exemple El Falgueró on en breu es complirà una dècada de la llicència.“Rumiarem diversos canvis perquè m’he trobat amb llicències que duraven molts anys. És una reflexió a fer. És a dir, si es donen uns drets tens X temps i si no el perds i tornes a començar”.

El comú vol ampliar altres ingressos per compensar els que perdrà per la construcció i una via seran els aparcaments públics. Gili, com el cònsol d’Andorra la Vella Sergi González, manté els dubtes sobre la necessitat del multifuncional si només és per celebrar esdeveniments i espectacles puntuals.