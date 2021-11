Homenatge a una dona que va obrir camí

Andorra la VellaMercè Bonell va ser la primera dona consellera general i el comú d'Andorra la Vella ha volgut retre-li un homenatge que ha tingut lloc a casa comuna aquest dimecres i que ha comptat amb l'assistència dels cònsols, del cap de Govern, Xavier Espot, i de la síndica general, Roser Suñé. Durant l'acte se li ha fet lliurament d'una rèplica de la placa del carrer que el comú ha decidit dedicar-li, situat entorn de la nova seu de la justícia, entre Prat del Rull i la Baixada del Molí. La cònsol major, Conxita Marsol, ha destacat que feia dies que havien decidit fer aquest homenatge que finalment s'ha hagut de fer "en petit comitè" encara que els hagués agradat fer-ho "al carrer amb molta més gent". Durant l'acte s'ha destacat la valentia de dones com Bonell per obrir camí i esdevenir exemple per a les dones que han continuat la seva tasca.

"La Mercè va obrir aquest camí que per sort a Andorra està molt consolidat", ha manifestat Marsol, que ha valorat que en política hi ha una bona representació que potser no és tanta en altres sectors. La cònsol major ha remarcat que van ser "dones pioneres, valentes i decidides, perquè no era fàcil anar-se-n'hi i s'ha d'estar agraït". En el mateix sentit, el cap de Govern ha subratllat que actes com el d'avui serveixen per constatar que "fa molts anys que hi va haver dones emprenedores, amb moltes responsabilitats i moltes dificultats per tirar endavant la família i els negocis, però que van decidir dedicar una part del seu temps al seu país" i fent-ho "no només van servir al país sinó a la meitat de la població que es va emmirallar" en el que elles feien i van decidir seguir els seus passos. També la síndica general, Roser Suñé, ha subratllat el paper d'aquestes dones i ha afegit que recordarà "amb afecte" aquest homenatge perquè és "simbòlic" ja que ha reunit la primera dona consellera i la primera síndica, la qual cosa demostra "l'evolució i la participació activa de la dona en política".

Bonell ha destacat que el moment de l'homenatge ha estat "impressionant" i ha afegit que tot el temps que va dedicar a fer política ho va fe "a gust, amb il·lusió i amb unes ganes rabioses de fer coses". Quan mira enrere diu que "alguna cosa es va fer" i creu que és "impressionant" a on s'ha pogut arribar en termes d'igualtat. Quan se li demana com recorda la seva arribada al consell envoltada d'home ho resumeix amb una paraula "pànic" i recorda una anècdota: que va voler anar al lavabo i es va trobar que només estava habilitat per a homes, "sense comentaris...", ha resumit la situació. També destaca que ella va arribar al parlament el 1984 (en substitució de Bonaventura Riberaygua) i que "tant de bo" ho hagués fet abans, ja que després la presència femenina "ha estat una explosió" i això la fa "sentir orgullosa". Quant a la situació actual, considera que "està ben reforçat" i que s'ha fet un pas que "no pot anar enrere".

Marsol i Suñé han recordat com van viure l'arribada de Bonell al Consell. Així, la cònsol major manifesta que ella acabava d'entrar al comú per exercir com a secretària general i que va ser "una cosa especial, diferent". Al seu torn, Suñé rememora que estudiava a Barcelona i com "se'n parlava". Afegeix que per part "d'algun sector hi havia alguna reticència" i en canvi "altres estaven molt contents". Ha conclòs que aquestes dones polítiques han "construït els passos que han permès estar com estem avui i continuar-hi".

Espot ha manifestat que "la culminació de la normalitat" ha de ser que una dona arribi a ser cap de Govern i ha recordat la paritat del Consell General, del Govern, que hi hagi dues dones síndica i subsíndica i ha desitjat que pugui "arribar ben properament" que una dona sigui cap de Govern. "Acabaria d'exemplificar aquesta normalització de la participació de les dones en la política", ha assegurat, i ha afegit a més "moltes dones tenen capacitats i avantatges que són molt útils en l'exercici de les responsabilitats polítiques i seria una bona cosa per a Andorra".