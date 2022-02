Incendi en una nau industrial de la Comella

Andorra la VellaDiverses dotacions del cos de bombers treballen en l'extinció d'un incendi en una nau industrial prop del forn incinerador de la Comella. Tal com han informat, el foc s'ha produït als volts de dos quarts de set del matí i hi han destinat cinc camions i un helicòpter que recol·lecta aigua del llac d'Engolasters per sufocar les flames.

El fum que provoca l'incident és visible arreu del país per la seva densitat i des del cos d'extinció i prevenció d'incendis han recomanat als veïns, a través de les xarxes socials, que tanquin les finestres i les portes per evitar efectes nocius.