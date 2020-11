La incògnita de l'obertura de les estacions d'esquí

El cap de Govern, Xavier Espot, s'ha referit aquest dijous a la reunió que els representants de les estacions d'esquí han mantingut amb membres de l'Executiu. La trobada ha servit per analitzar la situació de l'obertura, tenint en compte el context que s'està vivint a Europa on països com França, Alemanya o Itàlia han posat sobre la taula obrir el mes de gener. "Hem volgut compartir una situació prou delicada" amb les estacions, ha manifestat Espot, afegint que no s'ha pres cap decisió i que ha estat més una trobada per analitzar el context actual.



El dirigent, però, ha afegit que "totes les possibilitats estan sobre la taula" i que a l'hora de prendre una decisió caldrà tenir en compte aspectes com la "lleialtat" amb altres països o la realitat epidemiològica però, sobretot, que la decisió que es prengui sigui "la millor per al país". "Hem de posar sobre la balança els pros i els contres i ho hem de fer de forma compartida", ha manifestat, afegint que fins a la data "les grans decisions s'han pres amb relatiu bon criteri" i que, per tant, cal que l'executiu continuï en aquesta línia de "capacitat d'equilibri i anticipació" i de trobar "la millor solució tenint en compte els interessos del nostre país".



El primer ministre francés, Jean Castex, ha anunciat aquest dijous que els ciutadans del país veí podran accedir a les pistes d’esquí durant les festes de Nadal de manera gratuïta però que els ginys mecànics romandran tancats fins al gener. Una mesura que haurà d'anar acompanyada d’ajudes per no enfonsar un sector que fa bona part del negoci de la temporada durant les setmanes de Nadal i Reis.