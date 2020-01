Els informàtics, els més ben valorats en l'àmbit laboral

D'entre els titulats amb formació superior que van acabar els estudis i que es van incorporar al mercat laboral, la majoria (42%) compta amb una nòmina d'entre 1.001 i 1.600 euros, mentre que el 42% guanya mensualment entre 1.600 i 2.800 euros. Dos dels titulats guanyen menys de mil euros i sis superen els 2.800. La trajectòria i l'experiència professional fa que les xifres augmentin entre els titulats que van finalitzar els estudis en el curs 2014-2015. El 12,1% d'aquests cobra més de 2.800 euros, el 21,2% entre 2.201 i 2.800 i el 39,4% entre 1.601 i 2.200 euros, mentre que el 27,3% restant té uns sous que ronden entre els 1.000 i els 1.600 euros. Els salaris més alts es veuen en l'àmbit de la informàtica, mentre que els més baixos corresponen amb professions relacionades amb les ciències socials i les humanitats. Cal destacar que és precisament aquest àmbit on es veuen més diversitat de guanys.

Les dades, extretes de l'estudi elaborat pel Govern d'Andorra i l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra ( AQUA) sobre la inserció laboral de les persones titulades a Andorra durant el 2019, demostren que les xifres disminueixen si es fixa la mirada en la formació professional. Segons els resultats de l'estudi, el 68,4% dels titulats cobren entre 1.001 i 1.600 euros i només el 10,6% superava els 1.600 euros, xifra que no augmenta amb els anys, ja que els titulats en el curs 2014-2015 continuen cobrant menys de 1.600 euros.

En aquest sentit, són les persones amb una titulació en formació professional les que compten amb més contractes temporals o a temps parcial, tipus d'oferta de treball que ha augmentat entre aquests en els darrers quatre anys. En canvi, els que han passat per la universitat gaudeixen en gairebé un 90% de contractes a temps complet, sent els contractes a temps parcial un 10% en els àmbits de les ciències de la salut i de les ciències socials i humanitats i inexistents entre els titulats en l'àmbit de la informàtica.

En l'àmbit de la formació professional, gairebé el 30% dels titulats ha trobat feina en les branques del comerç, del turisme i l'hoteleria. Comparant els titulats dels cursos 2014-2015 i 2017-2018, els sectors immobiliari, informàtic i financer han generat més oportunitats laborals, en detriment de l'oci i l'esport o l'educació. A més del 60% no se'ls va requerir cap formació específica per començar a treballar. La metodologia de l'estudi no permet saber si aquestes persones estan treballant en alguna professió relacionada amb el seu àmbit d'estudi.

La branca d’activitat econòmica on més titulats universitaris han trobat feina és aquella relacionada amb l’àmbit sociosanitari, seguida de la de l’administració pública o la informàtica i les telecomunicacions. Cal destacar que al curs 2017-2018 només es van titular 4 persones en la branca de la informàtica en comparació a les 68 que ho van fer en l’àmbit de les ciències socials i humanitats i les 35 que es van especialitzar en ciències de la salut. En el 46,8% dels casos va ser necessària una titulació específica d’ensenyament superior per accedir a la feina, mentre que el 24,2% només va necessitar un títol superior.

Més del 70% de titulats als centres d’ensenyament superior d’Andorra en el curs 2017-2018 ha trobat feina al país, mentre que el 27% restant va preferir marxar. Els que escullen aquesta segona opció són en la seva majoria estudiants de cursos virtuals. Quant als que continuen estudiant, el 35%, escullen màsters, postgraus i cursos especialitzats.

Les xifres demostren que la Formació Professional és per als alumnes andorrans un pas intermig per accedir a cursos superiors. Així, el 85% continua estudiant i més del 50% no es troba en recerca de feina amb l’objectiu de continuar formant-se.