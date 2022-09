Andorra la VellaEl Ministre de Finances i Portaveu de Govern, Eric Jover, ha fet l'actualització setmanal sanitària amb el número d'infectats per Covid-19. Govern explica que hi ha un nou ingressat a l'UCI, que fins ara no ha requerit ventilació. L'anunci situa en 43 els nous casos, que respecte a les 39 altes suposa un increment de quatre persones en els casos actius, que són 61 en total.