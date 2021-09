Iniciativa Publicitària prepara un projecte per embellir la rotonda d'accés al Pas de la Casa

Pas de la CasaEl 9 de setembre de 2011...

L'associació Iniciativa Publicitària (IP) del Pas de la Casa treballa actualment en un projecte per embellir la rotonda que dóna accés al Pas de la Casa. El president d'IP, Jean Jacques Carrié, ha explicat a l'ANA que han preparat una primera proposta que encara ha d'incorporar els suggeriments que puguin fer els socis. Un cop acabat es presentarà a l'alcaldessa de Porta que ha de revisar-lo per concedir l'autorització, i aleshores serà quan es busqui finançament per tirar-ho endavant.

El president d'IP expressa des de fa mesos la seva preocupació per l'aspecte de l'entrada al Pas de la Casa, i coincideixen amb ell el cònsol major d'Encamp, Miquel Alís, i diversos membres del Govern, com el ministre d'Economia i Medi Ambient, Jordi Alcobé, que també ho han manifestat en algunes ocasions.

El problema és que tant la rotonda d'accés com els edificis de l'antiga duana, que es troben en runes, pertanyen al territori de Porta, França, i per tant ni el Govern ni el Comú hi poden actuar. És per aquest motiu que des de l'associació privada s'ha volgut tirar endavant un projecte per poder embellir aquesta zona que 'és la primera impressió que tenen del Pas de la Casa i d'Andorra els visitants'.

Ja fa mesos que hi treballen, i segons ha explicat Carrié, per ara tenen un projecte que han desenvolupat ells mateixos per embellir la rotonda. Ja han parlat diverses vegades amb l'alcaldessa de Porta, Suzanne Delieux, que ha de donar l'autorització perquè es tiri endavant el projecte, i en principi sembla que no hi hauria cap problema, però l'autorització la donarà quan vegi la proposta acabada.

Pel que fa al finançament, Carrié confia que trobaran la manera de pagar-ho, i que si tots els socis hi estan d'acord, podria ser la mateixa associació la que ho pagui, tot i que espera poder comptar amb alguna aportació del Comú, el Govern, o algun privat.

L'embelliment d'aquesta zona és una qüestió que els preocupa des de fa temps, i per això Carrié apunta que un cop es tiri endavant aquesta iniciativa, el següent pas podria ser continuar amb la part interior, perquè els visitants s'enduguin una bona imatge del poble.