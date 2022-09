Intent de frau: suplanten a Andorra Telecom per fer 'phishing'

Andorra la VellaLes estafes via correu electrònic continuen succeint-se i, en aquest cas, una usuària ha rebut un correu electrònic d'algú que es fa passar per Andorra Telecom. El 'modus operandi' que solen seguir els estafadors es resumeix a què l'usuari que rep un missatge premi l'enllaç que presenten en un missatge. Normalment, prémer aquest enllaç pot generar problemes de seguretat quant a la informació privada dels usuaris. Aquest mètode s'anomena 'phishing' i consisteix a suplantar la identitat d'alguna organització de confiança per fer accions que no s'haurien de fer, com per exemple, prémer un enllaç que proposen els estafadors.