Inversió de quatre milions d'euros per reforçar carreteres i carrers

Andorra la VellaEl Govern va aprovar aquest dimecres, a proposta del ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, l’adjudicació de la campanya 2022 dels treballs de nova pavimentació o reforç de les calçades de les carreteres generals, secundàries i carrers, que ha recaigut sobre l’empresa Pavand SA per un import total de 4.049.999,44 euros. Els treballs s’emmarquen en la voluntat del Govern de millorar la seguretat a la xarxa viària i tenen un termini d’execució previst de 12 mesos.

Des de l'executiu recorden que per licitar aquest concurs el departament de Mobilitat ha identificat l’inventari de l’estat actual del ferm de les carreteres generals, carreteres secundàries, vies urbanes i carrers, que ha determinat les seccions de carretera objecte d’aquest projecte. Per a l’elaboració de l’informe també s’ha sol·licitat als comuns un llistat de treballs de nova pavimentació o reforç dels carrers que consideren que han de tenir un tractament en la corresponent campanya a càrrec del Govern.

Obres de millora de drenatges a la zona del Forn de Canillo

Durant el consell de ministres d'aquest dimecrs també es va aprovar l’adjudicació de les obres per a impulsar la millora de drenatges puntuals la CS-251, a la zona del Forn de Canillo. L’adjudicació ha recaigut sobre l’empresa Construccions Entrimo per un import total de 191.901,29 euros amb un termini d’execució de catorze setmanes. L’obra consisteix en millorar els drenatges tant de les aigües superficials com subterrànies a la zona del Cal Borronet.

Així, s’incorporen tres grups de bombeig profunds que recolliran part de l’aigua subterrània del freàtic existent que actua de lubricant dels grans moviments detectats en la zona anteriorment esmentada, amb objecte d’intentar ralentitzar la velocitat del moviment.

També es preveu enderrocar i refer uns 200 metres de cuneta seguint el mateix traçat en planta que l’obra de drenatge existent. Previ a la realització dels pous es realitzarà un sondatge d’extracció continua de terreny per identificar la posició exacte de la falla.