Investigació per esbrinar perquè no es van complir les mesures sanitàries a l'Andorra Mountain Music

Andorra la VellaL'Andorra Mountain Music Winter Edition va arrencar aquest dissabte a l'Estadi Comunal d'Andorra la Vella amb l'actuació del DJ internacional Martin Garrix. Tenint en compte la favorable situació sanitària d'Andorra, des del ministeri de Salut es van establir uns protocols poc estrictes en què no es requeria la presentació del passaport covid però sí que es demanava als assistents la utilització en tot moment de la mascareta, una obligació que gran part de les persones que van acudir al concert no van complir.

Davant d'aquesta situació, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha anunciat aquest dilluns que, després de veure algunes imatges del festival, ha encarregat als serveis del ministeri analitzar-les "per veure si hi ha alguna responsabilitat d'algú", ja que si és així "actuarem". Tot i això, ha exposat que veient la incidència que està tenint la variant Òmicron i que la població juvenil s'ha infectat "fortament" l'esdeveniment no haurà de tenir un gran impacte. Amb tot, des del Govern s'ha posat en relleu que no estan preocupats per les conseqüències del festival, tot i que "volem que es compleixin les normes decretades".

De fet, Benazet ha explicat que al llarg de les properes setmanes les xifres de contagis diaris s'aniran mantenint entre els 30 i els 60, sense que hi hagi una repercussió hospitalària important. En l'actualitat, ha dit, la variant Òmicron és una malaltia menor gens comparable a la Delta, tot i que tampoc es pot comparar a una grip, ja que "hi ha seqüeles que apareixen a la llarga que no coneixem bé". En aquest sentit, ha recordat que els pocs malalts que ingressen a l'hospital són persones no vacunades sanes i, sobretot, persones vacunades però que pateixen algun estat d'immunodepressió.

És davant d'aquesta situació que el ministre ha assegurat que tampoc està preocupat de cara a les properes festes de Carnaval, ja que "amb les mesures que tenim són suficients" i només "caldria que es contemplessin" per part de la ciutadania. Amb tot, ha desitjat que la festivitat es puguin celebrar "d'una manera molt propera a la normalitat".

Si l'estat epidemiològic d'Andorra continua amb aquest descens progressiu, el ministeri de Salut plantejarà "un ús més voluntari de la mascareta" i podria eliminar la utilització del passaport covid d'aquí a unes tres setmanes, tot i que la situació del país, com és habitual, s'analitza setmana a setmana.